Réveillon de peruanos foi com fogos, apesar do incêndio Estourando foguetes e fogos de artifício que iluminaram o céu de Lima nos primeiros minutos desta terça-feira, os peruanos entraram no novo ano dois dias depois de um rojão ter iniciado o mais trágico incêndio de que se tem notícia no país. O estouro dos fogos de artifício ocorreu mesmo após um apelo feito horas antes pelo presidente Alejandro Toledo para que não fossem detonados foguetes em respeito às 290 pessoas que morreram num incêndio ocorrido na noite de sábado no centro da capital peruana.