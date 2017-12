Revelações: as culpas de Diana, segundo o príncipe Philip As tensões no casamento com Charles eram parcialmente culpa do comportamento de Diana. Foi o que o príncipe Philip, seu sogro, lhe disse, segundo inconfidências de um livro a ser lançado, escrito pelo mordomo da princesa e cujos trechos estão sendo publicados pelo jornal de fofocas reais inglês, The Daily Mirror. O pai do príncipe herdeiro, o príncipe consorte Philip, segundo o ex-servente real, desaprovava o comportamento dos dois, por terem casos durante o casamento. E acima de tudo criticava Charles por causa de seu envolvimento com a ex-namorada Camilla Parker Bowles. ?Nós não aprovamos nenhum de vocês por terem amantes?, Philip escreveu numa carta endereçada à princesa no verão de 1992. ?Charles foi tolo por, um homem na sua posição, arriscar tudo por Camilla. Nunca sonhamos que ele pudesse deixar você por causa dela. Tal possibilidade jamais nos passou pela cabeça?, diz, segundo o novo excerto do livro A Royal Duty, que o jornal publica hoje. ?Você pode, honestamente, olhar para seu coração e dizer que o relacionamento de Charles com Camilla não tem nada a ver com seu comportamento com ele, durante o casamento??, príncipe Philip pergunta, ainda, na carta. Segundo o mordomo Paul Burrel, a princesa ficou aborrecida com algumas das cartas ?acusadoras? do sogro, durante o ano de 1992, quando o casamento estava acabando e Diana tornou pública sua versão ao cooperar na preparação do livro Diana ? Sua Verdadeira História. Mas, depois, ainda segundo o mordomo, ela ?aprendeu a respeitar honestidade dele?. No trecho de ontem, o Daily Mirror conseguiu sacudir as estrutura do reino, revelando uma carta em que Diana dizia temer ser vítima de um complô, que a tiraria do caminho para que Charles pudesse se casar com Camilla.