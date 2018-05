Revelada lista de convidados e assentos do casamento real no Reino Unido

LONDRES - A lista completa de convidados e o esquema de assentos para o casamento real do príncipe William e Kate Middleton foram divulgados neste sábado, 23, pela monarquia britânica.

Muitos dos 1.900 convidados já haviam sido revelados pela mídia semanas atrás, incluindo a estrela do futebol David Beckham e sua esposa Victoria, o cantor Elton John e o diretor de cinema Guy Ritchie. Mas a confirmação de personalidades como a cantora soul Joss Stone e o ator que interpreta Mr. Bean, Rowan Atkinson - amigo próximo do príncipe Charles, pai de William - é novidade.

O palácio de St. James também confirmou a presença do príncipe do Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, apesar da preocupação dos britânicos sobre como ativistas estão sendo tratados no país. A família real do Bahrein ordenou uma brutal repressão contra manifestantes pró-democracia, que começou em meados de fevereiro. Pelo menos 30 pessoas morreram, incluindo quatro que estavam sob custódia. Muitos ativistas conhecidos e advogados foram detidos.

Cerca de 40 membros da realeza de países estrangeiros, incluindo Dinamarca, Noruega, Espanha, Tailândia e Marrocos, comparecerão ao casamento. Autoridades de defesa e do governo britânico também foram convidados, bem como soldados que lutaram no Afeganistão e pessoas que atuaram nas instituições de caridade do príncipe William.

Autoridades do palácio disseram que apenas membros da realeza dos outros países tradicionalmente recebem convites para o casamento real. Líderes políticos que não fazem parte da Comunidade Britânica, como os presidentes Barack Obama e Nicolas Sarkozy, não foram convidados.

O plano de assentos para cerimônia de 29 de abril na Abadia de Westminster revelou que poucos testemunharão o acontecimento de perto. Cerca de 1 mil pessoas se sentarão na seção da abadia, em que a visão do altar é restrita.

A rainha Elizabeth II e outros membros da família real ficarão na primeira fila do corredor da família de Middleton, perto do santuário da Abadia, onde William e sua noiva ficarão durante a cerimônia. Os parentes de Kate Middleton se sentarão com alguns amigos e a família Spencer, da falecida princesa Diana.