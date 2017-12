Revelada nova filmagem do desfile em que JFK foi morto Um filme doméstico recém-descoberto, que mostra o desfile de John F. Kennedy pelas ruas da cidade de Dallas e termina cerca de 90 segundos antes do assassinato do então presidente americano, foi apresentado nesta segunda-feira, 19, no website de um museu. O filme mudo, a cores e em 8 mm, traz as imagens "melhores e mais claras" da primeira-dama, Jacqueline Kennedy, no desfile, afirma o curador do Museu Sexto Andar, Gary Mack, que focaliza a vida e o assassinato do presidente. A filmagem traz imagens breves, mas claras, do presidente e da mulher, a poucas quadras da Praça Dealey. Também são visíveis o agente do serviço secreto Clint Hill, que ia atrás do carro. Depois dos tiros, Hill saltou no automóvel, que correu para um hospital. O filme termina com imagens da fachada do Depósito de Livros Escolares do Texas, o edifício da onde o assassino Lee Harvey Oswald fez os disparos contra o presidente, em 1963. O autor do filme, o fotógrafo George Jefferies, fez as imagens e as manteve guardadas por 40 anos. Após discutir o assunto com o genro, Jefferies decidiu doar o material ao museu. Pelo menos 150.000 pessoas assistiram ao desfile, e Mack acredita que existam mais imagens perdidas em arquivos pessoais.