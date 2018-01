Revenda de carros sofre atentado nos EUA Um incêndio numa revendedora de veículos destruiu diversos carros e um depósito nesta sexta-feira. Outros veículos foram vandalizados com mensagens rabiscadas, inclusive "americanos gordos e preguiçosos". "Com todas as evidências recolhidas, o mais provável é que se trate de um incêndio criminoso", comentou Rick Genovese, membro das brigadas de incêndio de West Covina, nos arredores de Los Angeles. O fogo começou por volta das 5 h (horário local) numa revendedora de veículos Hummer e Chevrolet. As chamas consumiram diversos carros, inclusive Hummers H2, que são a versão de luxo dos veículos militares Humvee. Um outro incêndio, a cem metros do local do primeiro, causou o desabamento do telhado de um depósito. Não há informações sobre feridos. Pelo menos um veículo continha a inscrição ELF, uma possível referência à sigla em inglês do grupo ecoterrorista Exército de Libertação da Terra.