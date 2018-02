Revide israelense a bombardeio mata 5 palestinos Palestinos dispararam uma barragem de mísseis e obuses caseiros contra assentamentos judaicos na Faixa de Gaza e cidades israelenses, atarindo uma represália israelense que deixou cinco palestinos mortos e 33 feridos, segundo fontes hospitalares. O bombardeio promovido pelos palestinos seguiu-se ao assassinato do líder do Hamas em Gaza, Abdel Aziz Rantisi, por Israel. Nos últimos dois dias, 15 mísseis Qassam atingiram alvos israelenses, ferindo uma pessoa e danificando cinco edifícios, informa o Exército. Trata-se de uma das barragens mais intensas já promovidas pelos palestinos em emia de três anos do atual ciclo de violencia na região. Tanques israelenses e uma escavadeira invadiram uma área próxima aoa ssentamento judaico de Nissanit, atingido por mísseis. Segundo militartes israelenses, os foguetes teriam sido disparados da área. Os palestinos reagiram jogando pedras e subiram nos veículos militares. Após o amoitecer, atiradores abriram fogo contra as tropas, iniciando uma batalha.