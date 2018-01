Revista Science vai publicar seqüência genética da Sars A revista científica Science vai publicar duas seqüências genéticas quase idênticas do vírus da Sars (Síndrome Respiratória Aguda e Severa), a pneumonia asiática. As seqüências foram revisadas por uma equipe de cientistas canadenses que foi a primeira a seqüenciar o vírus a partir de amostras retiradas de um paciente em Toronto, segundo fontes da revista. A publicação da seqüência genética do vírus pode ajudar a se encontrar a cura ou uma vacina para a Sars. Em pelo menos 20 países, quase 400 pessoas já morreram pela pneumonia asiática. A maior parte destas pessoas era da China de Hong Kong. Veja o índice de notícias sobre a pneumonia atípica