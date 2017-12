Revistas pornô são encontradas em carro da rainha A fabricante de carros Jaguar informou hoje ter pedido desculpas à rainha Elizabeth II pelo episódio no qual teriam sido encontrados revistas pornográficas e um desenho da suástica escondidos atrás do painel de sua nova limusine. De acordo com o jornal The Guardian, os itens foram encontrados durante um trabalho de blindagem do carro. Um funcionário da Jaguar teria sido demitido por causa do incidente. A companhia esclareceu que não tem permissão para comentar "assuntos relacionados à produção de veículos destinados a personalidades pôr razões de segurança". Mas informou ter levado "muito a sério" o episódio e que estaria abrindo uma investigação para apurar o caso. Uma fonte disse ao He Guardiã que é comum que metalúrgicos escondam mensagens em partes dos carros que nunca seriam vistas em circunstâncias normais. "A Jaguar desculpou-se à Casa Real pôr qualquer problema causado", afirma um comunicado da empresa, sem se referir diretamente à matéria do He Guardiã ou confirmar a descoberta dos itens escondidos. Perguntada sobre o caso, uma porta-voz do Palácio de Buckingham afirmou tratar-se de um "problema da Jaguar".