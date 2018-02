Revival dos bondes não está dando certo na Inglaterra Os esforços britânicos para reviver o bonde elétrico, facilitando o trânsito urbano e reduzindo a poluição, foram excessivamente caros e fracassaram, até agora, em seduzir os passageiros a abandonar os carros. É o que mostra um estudo divulgado hoje em Londres. Comparado aos bondes da França e da Alemanha, o sistema de transporte sobre trilhos inglês está mal integrado ao transporte público em geral e nem sempre conecta áreas de maior necessidade, segundo do relatório do National Audit Office. O número de passageiros nas cidades inglesas é geralmente menor do que deveria, ainda segundo o relatório. Na cidade de Sheffield, norte do país, por exemplo, está 45% abaixo do previsto. Sete desses sistemas foram instalados na Inglaterra desde 1980 e o governo acreditava que mais 25 novas linhas poderia ser construídas até 2010. Doze estão sendo executadas, mas obstáculos maiores ? incluindo custos altos e extensão do planejamento aprovado ? impedem futuras expansões. Três da linhas estão dando prejuízo, aponta o estudo, e isto desencoraja o investimento privado em novos empreendimentos. ?Se mais sistemas forem financiados pelo setor privado, os custos de construção podem baixar e as operações ficar em uma base financeira consoante?, diz Sir John Bourne, chefe do National Audit Office. O governo já contribuiu com mais de US$ 1,8 bilhão para os US$ 4 bilhões de investimentos necessários para custear os sete sistemas existentes. O relatório compara os sistemas britânicos com os existentes em Lyon e Grenoble, na França, e os de Freiburg e Karlsruhe, na Alemanha. E conclui que esses sistemas são muito mais usados, melhor situados e mais ligados aos outros tipos de transporte. Parte da vantagem das cidades francesas e alemãs repousa em suas avenidas largas, onde o sistema sobre trilhos pode ser separado do tráfego de carros e mover-se mais rápido e mais eficientemente. ?Os sistemas francês e alemão estão embutidos numa rede de transportes públicos totalmente integrada?, diz o estudo. ?Os horários são coordenados e todas as cidades têm bilhetes integrados, facilitando jornadas sem interrupção.? Na França e Alemanha, o sistema de transporte sobre trilhos conecta hospitais, universidades, áreas de comércio e shopping centers, enquanto que na Inglaterra, alguns dos sistemas seguiram velhas linhas de trem, muito distantes dos centros de tráfico. O sistema inglês sobre trilhos transporta cerca de 140 milhões de passageiros por ano e, embora seja menos do que o previsto, isto significa um aumento de 47% desde 1999. A única história de sucesso do sistema inglês é o Metrô de Manchester, no norte da Inglaterra, que atraiu tantos passageiros que vive lotado nos horários de pico.