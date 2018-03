Revoltas se estendem pela terceira noite em Estocolmo

As manifestações ocorreram em resposta a uma ação policial do dia 13 de maio, quando os agentes de segurança mataram um homem de 69 anos de idade, suspeito de estar armado com um faca, em Husby.

A polícia prendeu oito pessoas nesta terça-feira à noite, de acordo com a imprensa. Vários tumultos foram registrados em Husby, onde as tensões começaram. O local fica a cerca de 20 minutos de trem do centro da cidade e sua população inclui imigrantes da Turquia, Líbano, Síria e Somália.

O grupo comunitário Megafonens apresentou queixas sobre escolas com estruturas precárias para os imigrantes, o desemprego e "racismo estrutural". As informações são da Dow Jones e da Associated Press.