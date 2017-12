Rice acredita em fim do programa nuclear da Coréia do Norte A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, afirmou na quinta-feira que está mantendo um otimismo cauteloso em relação à possível implementação do acordo fechado em 2005 com a Coréia do Norte para pôr fim aos programas nucleares do país comunista. "As negociações entre os seis países foram retomadas em Pequim e acho que estamos cautelosamente otimistas com a perspectiva de um avanço", disse ela a uma comissão do Congresso. As negociações envolvem as duas Coréias, a China, o Japão, a Rússia e os Estados Unidos. Autoridades sul-coreanas disseram que a Coréia do Norte está disposta a tomar as primeiras medidas para encerrar seu programa de armas nucleares. Pelo acordo de setembro de 2005, a Coréia do Norte se comprometeu a "abandonar todas as armas nucleares e programas nucleares existentes". Em troca, receberia incentivos econômicos, políticos e na área de segurança. A última rodada de negociações aconteceu em dezembro, sem sinais de progresso. Desde então, segundo Rice, "muita coisa aconteceu", incluindo "boas conversas" mantidas pelos EUA com cada um dos países. "Estou cautelosamente otimista, mas não conto com o ovo antes da galinha", disse ela à Comissão de Relações Exteriores do Senado.