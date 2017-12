Rice anuncia cancelamento de dívida da Libéria A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, anunciou nesta terça-feira que o governo dos Estados Unidos cancelará a dívida de US$ 391 milhões que a Libéria tem pendente com Washington e pedirá ao Congresso mais ajuda ao país africano. "Esperamos que isto ajude a aliviar o sufocante peso da dívida" do país africano, disse Rice em uma conferência de desenvolvimento realizada no Banco Mundial (BM), em Washington, da qual também participou a presidente da Libéria, Ellen Johnson-Sirleaf. As atuais autoridades e os cidadãos da Libéria "não merecem" esse pesado fardo de uma dívida que chega a US$ 3,7 bilhões e que, segundo a secretária de Estado, é herança dos regimes autoritários do passado. Por isso, Rice não só anunciou o cancelamento de toda a dívida pendente com Washington, como fez um chamado a outros países para que sigam seu exemplo. Além disso, a funcionária anunciou que o presidente George W. Bush deve pedir ao Congresso dos Estados Unidos que aprove uma ajuda extra à Libéria de mais de US$ 200 milhões.