Rice chega à Jordânia para reunião com Abdullah II e Abbas A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou nesta segunda-feira, 26, a Amã para se reunir com o rei Abdullah II da Jordânia e com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, dentro de sua viagem pelo Oriente Médio para retomar o processo de paz. Segundo a agência de notícias jordaniana Petra, Rice se reunirá com os dois dirigentes separadamente. A secretária de Estado, que chegou no domingo a Israel após uma visita ao Egito - primeira etapa de sua atual viagem pelo Oriente Médio -, voltará esta tarde a Jerusalém após se encontrar com Abbas, com quem já conversou ontem em Ramallah. Após seu retorno a Jerusalém, Rice se reunirá, pelo segundo dia consecutivo, com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert. Também se espera que Rice se encontre com a ministra de Exteriores israelense, Tzipi Livni.