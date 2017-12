Rice chega ao Egito e dá início a tour pelo Oriente Médio A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou nesta terça-feira ao Cairo, dando início a uma viagem pelo Oriente Médio que a levará também à Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os três países são aliados de Washington na região. Rice se reunirá nesta terça-feira com o primeiro-ministro egípcio, Ahmed Nazif, e com o ministro das Relações Exteriores, Ahmed Abul Gheit. Amanhã ela será recebida pelo presidente do país, Hosni Mubarak. A representante americana deve pedir aos aliados árabes que pressionem o movimento fundamentalista Hamas, vencedor das eleições palestinas de janeiro passado, para que reconheça o direito de Israel existir e abandone a luta armada. Rice também tentará obter apoio árabe contra as atividades nucleares do Irã. Nos Emirados Árabes Unidos, Rice deve se reunir com os chefes das diplomacias dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), uma importante aliança econômica e política formada, além dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, pelo Kuwait, Catar, Omã e Barein.