Rice chega ao Paquistão para discutir luta antiterrorista A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chega nesta terça ao Paquistão para uma rápida visita na qual debaterá a luta antiterrorista, num momento delicado para as relações do com o vizinho Afeganistão. Fontes da Chancelaria paquistanesa informaram que os pontos de discussão incluem "as amplas áreas de cooperação estabelecidas durante a recente viagem ao Paquistão do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, no início do ano". As tensões entre Paquistão e Afeganistão vêm crescendo nos últimos dois meses. Os dois países vizinhos são aliados dos EUA no combate às atividades dos talebans na fronteira. Rice vai discutir também o acordo nuclear assinado pelos EUA com a Índia, que se comprometeu a abrir seu programa civil à fiscalização internacional em troca de transferências de tecnologia. A visita de Rice a Islamabad é uma extensão da viagem programada para esta quinta-feira a Moscou, onde a secretária vai participar da reunião de ministros de Relações Exteriores do G8.