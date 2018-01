Rice cobra paz no conflito entre palestinos e israelenses A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, pediu neste domingo, 25, às partes envolvidas no conflito palestino-israelense que tenham como principal objetivo o processo de paz (dois povos, dois Estados), acima de qualquer outra exigência. O propósito é "que os palestinos tenham seu Estado independente e os israelenses paz e segurança" e o importante agora é "preparar o terreno" para restabelecer o diálogo, disse Rice, que insistiu na importância de que todas as partes interessadas participem do processo. "Acho que é importante que o cumprimento das condições da agenda não nos impeça de falar para onde vamos", afirmou a representante americana em entrevista coletiva com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, após se reunir com ele na Muqata de Ramallah. A chefe da diplomacia americana fez uma rápida visita ao governo de união nacional da Autoridade Nacional Palestina (ANP), no qual há ministros do movimento islâmico Hamas - com o qual Washington não mantém relações - junto dos nacionalistas do Fatah, liderados por Abbas. "Sou otimista. Com o esforço de todas as partes, teremos êxito", declarou Rice, que nesta tarde tinha uma reunião prevista com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert. Com relação às declarações de Olmert sobre a necessidade de mudanças na iniciativa de paz da Arábia Saudita - em clara referência ao retorno dos refugiados palestinos ao território de Israel -, a secretária de Estado esclareceu que os EUA "não desejam que os árabes mudem suas posições". O depoimento de Rice contrariou a posição israelense, que pede que a iniciativa, que será debatida pela Liga Árabe no final deste mês, seja modificada no que diz respeito ao tema dos refugiados. Além disso, a secretária americana também frisou que é importante colocar o "horizonte político" à frente do cumprimento das condições do Quarteto para o Oriente Médio, reconhecer Israel e os acordos com esse país e renunciar à violência. "É extremamente importante ter um horizonte político", disse Rice. Além disso, ela afirmou que é necessário cumprir "as obrigações da agenda, pode ser uma ajuda ter um destino" para avançar no processo de paz. Outro ponto de desacordo é que os EUA mantêm contatos com os membros do novo governo que não são membros do Hamas, enquanto Israel rejeita fortemente o plano para a formação de um novo governo Palestino. Abbas, tido como o único interlocutor válido para Israel, informou aos jornalistas que falou com Rice sobre as expectativas geradas pela "cúpula" da Liga Árabe de Riad, dos problemas que afligem seu povo e dos assentamentos judaicos. O líder do Fatah afirmou que "a iniciativa saudita de paz e as negociações políticas devem ser colocadas em prática imediatamente", apesar de o Hamas ainda manter há nove meses em cativeiro o soldado Gilad Shalit e descartar os pedidos de libertação feitos por Israel. O encontro com Rice foi precedido por uma primeira reunião entre Abbas e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que deu as boas-vindas ao novo governo palestino formado pelo Fatah e pelo Hamas, mas esclareceu que "por enquanto" não tinha planos de se reunir com o primeiro-ministro Ismail Haniyeh e com outros membros deste movimento islâmico. "Esperamos que o governo de unidade responda às reivindicações da comunidade internacional e o encorajo a fazer com que suas ações reflitam um compromisso básico com a paz", declarou aos jornalistas o secretário-geral, que assumiu o cargo em janeiro deste ano. O Hamas, que está na lista de organizações terroristas dos EUA e da União Européia (UE), só reconhece Israel de forma indireta, ao prometer honrar os acordos que a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) e a ANP assinaram com o Estado judaico, mas se reserva o direito de resistir à ocupação. Ban Ki-moon se reunirá amanhã em Jerusalém com Olmert, enquanto Rice deve se encontrar com o primeiro-ministro e Abbas, após uma viagem à Jordânia. O ex-embaixador israelense em Washington, Dany Ayalón, disse hoje que Rice, empenhada em formar um "Quarteto Árabe" - uma frente moderada formado por Egito,Jordânia, ANP e Arábia Saudita diante do Irã -, está interessada em buscar, com sua ajuda, uma solução para o conflito palestino-israelense.