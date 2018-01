Rice cumprimenta Lula e evita Chávez na posse de Bachelet no Chile A cerimônia de posse da presidente do Chile, Michelle Bachelet, teve um momento tenso neste sábado, quando a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, quase esbarrou no presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Mas ambos tiveram o cuidado de não se cumprimentarem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou acompanhado do presidente eleito do Haiti, René Préval, cumprimentou Rice, que foi aplaudida logo que entrou no Plenário do Congresso, no balneário de Valparaíso. Lula também aproveitou para conversar com o presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Acompanham o presidente Lula na cerimônia a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o secretário-geral das Relações Exteriores Samuel Pinheiro Guimarães.