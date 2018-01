Rice descarta diálogo com Irã sobre questão nuclear A secretária americana de Estado, Condoleezza Rice, disse nesta sexta-feira em Sydney, na Austrália, que possíveis conversações entre os EUA e o Irã sobre a estabilização do Iraque não abordarão as aspirações nucleares de Teerã. "Essas conversações se limitam aos assuntos do país, ou seja, às questões que dizem respeito ao Iraque", declarou Rice, que está na Austrália em visita oficial. O Irã acenou ontem com a possibilidade de diálogo sobre a situação do Iraque com os Estados Unidos, após ter rejeitado em meses anteriores ofertas da Casa Branca para isso. É a primeira vez que o regime islâmico se mostra disposto a manter conversações com um grande inimigo. "Não se trata de nenhum tipo de negociação. Foram úteis (em outras ocasiões) o intercâmbio de informações e as conversas, e se fizermos algo (com o Irã) será sobre o Iraque", insistiu Rice. Rice insistiu que os iranianos devem cumprir "as demandas da comunidade internacional para que desenvolvam seu programa de energia nuclear em cumprimento com o Tratado de Não-Proliferação (TNP) e de acordo com as preocupações mundiais por eventuais mentiras à AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)".