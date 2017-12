Rice diz que Chávez está ´destruindo´ a Venezuela A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, disse nesta quarta-feira acreditar que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, está "destruindo" a Venezuela. O Congresso venezuelano concedeu, em 31 de janeiro, poderes para Chávez governar por decreto por 18 meses, período em que ele tentará realizar a nacionalização de algumas empresas do país. "Eu acredito há uma violação à democracia na Venezuela e acredito que há questões significativas sobre direitos humanos na Venezuela", disse Rice a parlamentares em uma audiência do Congresso. "Eu acredito que o presidente da Venezuela está realmente, realmente, destruindo seu próprio país, economicamente, politicamente." A Venezuela é o quarto maior exportador de petróleo para os Estados Unidos. O governo americano, que tem problemas com Chávez há anos, tem criticado os planos dele de nacionalizar ativos de petróleo e energia. Apesar de seus comentários, Rice disse querer evitar entrar em uma "disputa retórica" com Chávez. Ela disse que os EUA têm tradicionalmente boas relações com a Venezuela e gostariam de tê-las no futuro. A Venezuela prometeu excluir algumas das maiores companhias de petróleo do mundo do controle dos projetos na Bacia do Orinoco até 1º de maio. A promessa, que afeta empresas como a Chevron, Exxon Mobil, Conoco Phillips e Statoil, é parte vital do projeto de nacionalização do presidente venezuelano. A Casa Branca disse que as empresas norte-americanas afetadas pelas nacionalizações devem ser compensadas juridicamente.