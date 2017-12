Rice diz que coalizão internacional no Iraque está intacta A coalizão de forças internacionais presente no Iraque e liderada pelos EUA continua intacta depois do anúncio feito pelo Reino Unido de que reduzirá seu contingente militar naquele país, disse na quarta-feira, 21, a secretária americana de Estado, Condoleezza Rice. O primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, havia afirmado horas antes que centenas de soldados britânicos seriam retiradas do Iraque nos próximos meses. O anúncio apareceu no momento em que chegava ao território iraquiano um contingente adicional de milhares de soldados dos EUA com a meta de restabelecer a ordem em Bagdá. "A coalizão continua intacta e, na verdade, ao Reino Unido continuará a ter milhares de soldados estacionados no sul do Iraque" afirmou Rice, em uma entrevista coletiva concedida ao lado do ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier. "É parte de nossos planos a previsão de que, se for possível transferir responsabilidade na área de segurança aos iraquianos, as forças de coalizão não seriam mais necessárias naquelas circunstâncias", afirmou. Rice, que visitou o Iraque no sábado, disse ter conversado com o governo britânico sobre a situação do país e que as forças norte-americanas enfrentavam um tipo de ameaça diferente quando comparadas com as forças britânicas, estacionadas principalmente no sul iraquiano. "Os britânicos fizeram o que prevê o plano para o país como um todo, o que significa transferir responsabilidade na área de segurança aos iraquianos à medida que a situação permitir," afirmou. Blair disse que o número de soldados britânicos no Iraque diminuiria em 1.600, nos próximos meses. Mas ressaltou que os militares do Reino Unido continuariam no Iraque ao longo de 2008, caso a presença deles continue a ser requisitada.