Rice diz que estado de emergência no Paquistão é 'lamentável' A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, disse à rede de TV CNN neste sábado que a declaração de estado de emergência no Paquistão é "muito lamentável" e que espera que a intenção do ato seja garantir eleições livres e justas. A segurança interna do Paquistão se deteriorou de forma aguda nos últimos meses, com uma onda de ataques suicidas por militantes influenciados pela Al Qaeda. Um deles matou 139 pessoas. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Sean McCormack afirmou, em comunicado, que Musharraf se comprometeu a manter as eleições marcadas para janeiro, e que os Estados Unidos pedem que ele cumpra a promessa.