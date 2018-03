Rice e diplomata norte-coreano discutem programa nuclear

A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, pressionou a Coréia do Norte nesta quarta-feira, 23, para que o país aceite os termos da verificação do desmantelamento de seu programa de armas nucleares. Esta foi a primeira reunião informal entre os governos americano e norte-coreano desde o início das negociações multilaterais sobre o tema, há quatro anos. Rice afirmou ao ministro de Relações Exteriores Pak Ui Chun que a Coréia do Norte deve agir rapidamente para provar que não mentiu nos dados apresentados de sua atividade nuclear no passado. Segundo a secretária, disso depende a melhora entre as relações de Pyongyang com os EUA e seus vizinhos imediatos, além de encerrar o isolamento internacional. "Nós não impusemos cronogramas específicos, mas o espírito foi positivo, porque acreditamos que estamos fazendo progressos", disse Rice aos repórteres após o encontro no fórum da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em Cingapura. "Existe ainda uma percepção de urgência sobre os avanços e por um esforço para não haver um outro hiato", comentou a secretária de Estado sobre as conversas com o chanceler norte-coreano e outros ministros de outras quatro nações envolvidas nas negociações - China, Japão, Rússia e Coréia do Sul. O negociador americano Christopher Hill afirmou que Washington quer o plano de verificação em vigor por volta de 10 de agosto. O atual processo levará meses para ser finalizado. Diplomatas esperavam que o chanceler norte-coreano apresentasse uma resposta inicial sobre a proposta entregue ao governo no início deste mês, depois que Pyongyang disponibilizou a declaração detalhada de seu programa nuclear em junho. Segundo uma proposta dos EUA, uma equipe de especialistas deverá visitar as instalações nucleares norte-coreanas, analisar os documentos e manter reuniões com os engenheiros nucleares do regime de Pyongyang, a fim de verificar a declaração. Pouco antes do início da reunião multilateral em Cingapura, o porta-voz norte-coreano reiterou em declarações aos jornalistas que Washington deve abandonar sua "política hostil" e disse que a atitude dos EUA de retirar a Coréia do Norte da lista de países que patrocinam o terrorismo em agosto de 2007 não é suficiente. "Os EUA fizeram uma ação, mas é incompleta. O mais importante é suspender as sanções", disse o porta-voz norte-coreano.