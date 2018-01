Rice e Lavrov descartam nova proposta da Rússia ao Irã A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, e seu colega russo, Sergei Lavrov, asseguraram nesta terça-feira que não há proposta nova da Rússia para solucionar a polêmica nuclear iraniana. "Os russos não nos apresentaram nenhuma proposta nova que tenham feito aos iranianos", declarou Rice. Ela desmentiu, assim, a suposta oferta de Moscou de modificar sua proposta inicial e permitir ao Irã que desenvolva certas atividades nucleares de Pesquisa e Desenvolvimento em seu território. Numa entrevista coletiva conjunta, Lavrov confirmou as declarações de Rice, afirmando que "não há compromisso nem nova proposta". Embora tenha assegurado que Teerã ainda pode recuar e cumprir suas obrigações internacionais, a secretária de Estado americana se mostrou convencida de que o caso acabará no Conselho de Segurança da ONU . "Veremos o que é preciso fazer no Conselho de Segurança" para frear as ambições nucleares iranianas, acrescentou. O ministro russo explicou que as negociações do seu país com o Irã tiveram como objetivo prioritário tratar de convencer o regime iraniano a aceitar as exigências da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). Como possível fórmula para solucionar o problema iraniano, a Rússia tinha se oferecido para enriquecer urânio para o Irã em território russo, formando uma sociedade mista. Além do caso do Irã, Rice e Lavrov abordaram outros assuntos polêmicos atuais, como a situação criada nos territórios palestinos após a vitória eleitoral do Movimento de Resistência Islâmica Hamas. Após a reunião, a secretária de Estado acompanhou o ministro russo à Casa Branca, onde ele se reuniu com o presidente George W. Bush.