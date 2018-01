Rice e Morales reúnem-se a portas fechadas no Chile A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, e o presidente boliviano, Evo Morales, reuniram-se neste sábado a portas fechadas no Chile. O encontro durou 25 minutos e aconteceu em um salão anexo ao edifício do Senado chileno, pouco tempo antes da cerimônia de posse da presidente Michelle Bachelet. A secretária de Estado norte-americana não fez declarações ao término da reunião bilateral, depois da qual ambos se dirigiram juntos ao salão de honra do Congresso, em Valparaíso, a 120 quilômetros de Santiago. Mais tarde, Morales disse que os dois conversaram sobre a cooperação entre Washington e La Paz na luta contra o narcotráfico.