Rice e Olmert pedem a Abbas explicação de governo com Hamas A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, e o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, pedirão explicações ao presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, sobre a formação de um governo de união nacional com o Hamas, na reunião que os três terão segunda-feira, 19, em Jerusalém. "Israel exige que o governo palestino adote as condições do Quarteto de Madri", disseram fontes do governo israelense, que asseguraram que Rice e Olmert pedirão esclarecimentos ao líder palestino. Rice, Olmert e Abbas se encontrarão na próxima segunda em Jerusalém para tentar impulsionar o processo de paz no Oriente Médio. Segundo as fontes, a reunião começará com um pedido de esclarecimento. "Segundo o acordo de união nacional assinado em Meca, o Hamas não cedeu em nada. (O movimento islâmico) pediu legitimidade a Abbas e a conseguiu sem dar nada em troca", lamentaram as fontes israelenses. Unidade nacional Após uma breve visita surpresa ao Iraque, Rice chegará esta tarde à região para preparar a cúpula de segunda-feira. À noite, após o encerramento do dia de descanso do "shabat", ela se reunirá em Jerusalém com sua colega israelense, Tzipi Livni. Segundo as fontes, Livni será a primeira a expor à secretária de Estado americana a postura de Israel sobre a formação do Governo de unidade na ANP, processo que começou quinta-feira com a renúncia protocolar do primeiro-ministro Ismail Haniyeh. O líder islâmico recebeu uma carta de Abbas com um mandato para formar o novo Executivo, que será liderado pelo Hamas e pelo Fatah e incluirá outros partidos e políticos independentes. Segundo as fontes, Livni vai dizer a Rice que Israel não reconhecerá o novo governo palestino enquanto este não reconhecer clara e explicitamente o Estado judeu, aceitar os acordos de paz assinados até agora e pôr um fim no terrorismo. Estas são as três condições impostas pelo Quarteto de Madri ao Governo da ANP em abril do ano passado, depois que o Hamas chegou ao poder nas eleições de janeiro de 2006. Processo de paz Embora Abbas tenha afirmado, na carta de nomeação de Haniyeh, que o primeiro-ministro deverá respeitar os acordos assinados pela Organização para a Libertação da Palestina (OLP) - incluindo o de reconhecimento mútuo de 1993 entre Israel e a OLP -, Olmert acha que o presidente da ANP "não resolveu nada com o acordo de Meca". A cúpula de segunda-feira faz parte da promessa feita por Rice em sua visita anterior, em 15 de janeiro, de impulsionar o processo de paz do Oriente Médio até que chegue à visão de "dois Estados" do presidente George W. Bush. Seu objetivo é tentar encaminhar as partes a um processo negociador que acabe na criação de um Estado palestino. No entanto, a secretária de Estado admitiu que a formação do Governo de unidade na ANP "dificulta os esforços". Para tentar esclarecer a situação antes da cúpula, no domingo, Rice se reunirá, separadamente, com Olmert e Abbas. Na noite de sexta feira, o presidente Bush telefonou para os líderes de Israel, da ANP e da Arábia Saudita - mediador do acordo de unidade entre Fatah e Hamas - para expressar-lhes sua posição e objetivos. Olmert expôs ao presidente americano suas objeções ao acordo de Meca, segundo a emissora "A voz de Israel", e disse que espera explicações de Abbas sobre o significado e as conseqüências da formação do novo Governo na ANP.