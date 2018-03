Rice e Straw tentarão acelerar em Bagdá formação do novo Governo A visita a Bagdá da secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, e de seu colega britânico, Jack Straw, é vista na capital iraquiana como uma tentativa de pressionar os dirigentes do país para que formem rapidamente o novo Governo. Segundo fontes oficiais iraquianas, Straw e Rice tinham previsto reunir-se hoje com o presidente, Jalal Talabani, e o primeiro-ministro interino, Ibrahim al-Jaafari, além de outros dirigentes políticos locais. Al-Jaafari, que tenta permanecer no cargo como candidato da Aliança Iraquiana Unida (xiita confessional e majoritária no Parlamento), conta com a oposição de todos os demais grupos -curdos, sunitas e xiitas laicos-, que preferem alguém na Presidência não tão comprometido com o trabalho do Governo anterior. Segundo fontes sunitas, os Estados Unidos estão convencidos da necessidade de substituir Al-Jaafari, e estão fazendo o possível para convencer a aliança xiita a aceitar um novo nome.