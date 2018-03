Rice endossa acordo com Hezbollah A secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, ofereceu ontem apoio ao novo presidente do Líbano, Michel Suleiman, e ao acordo firmado no mês passado para pôr fim à crise política que quase levou o país a uma guerra civil entre o governo pró-Ocidente e a oposição liderada pelo Hezbollah. "Sei que foi difícil para o Líbano conseguir eleger seu presidente, mas sei também que o país escolheu um homem distinto com o qual esperamos trabalhar", disse ela.