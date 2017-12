Rice: lançamento de míssil norte-coreano será um "ato provocador" A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, avisou que se a Coréia do Norte lançar um míssil de longo alcance o governo dos Estados Unidos vai considerar a atitude como um "ato de provocação" muito sério. A declaração feita por Rice se refere aos supostos planos do governo norte-coreano de lançar um míssil do tipo Taepodong 2. "Tomaríamos (o lançamento) como um descumprimento das obrigações contraídas na moratória que a Coréia do Norte assinou em 1999 e reiterou em 2002", afirmou. Ela acrescentou que "será uma questão muito séria e um ato de provocação se a Coréia do Norte decidir lançar esse míssil". Segundo os serviços secretos japoneses, sul-coreanos e americanos, um míssil de longo alcance norte-coreano, aparentemente do tipo Taepodong 2, está pronto para ser lançado em um silo do nordeste do país. As últimas fotografias feitas por satélites espiões dos Estados Unidos mostram que a injeção de combustível no míssil já foi feita e, portanto, a arma estaria pronta para ser lançada, segundo informam diferentes jornais americanos e asiáticos.