Rice nomeia crítico da guerra do Iraque como assessor A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, nomeou na sexta-feira, 2, um crítico da ocupação do Iraque como um de seus principais assessores, informaram fontes oficiais. Um porta-voz do Departamento de Estado informou que Eliot Cohen, um especialista em política de defesa e historiador militar, que em princípio apoiava a intervenção militar, substituirá no cargo Philip Zelikow, que se demitiu para voltar a lecionar na Universidade da Virgínia. Numa audiência de um comitê do Congresso, em outubro de 2002, Cohen apoiou a intervenção militar no Iraque. No entanto, três anos depois disse que não imaginava que o governo dos EUA seria incompetente para executar a sua tarefa. Cohen assumirá suas funções no Departamento de Estado em meados deste ano, segundo o anúncio oficial.