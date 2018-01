Rice pede cessar-fogo urgente no Líbano A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, a caminho de uma viagem pelo Oriente Médio, pediu nesta segunda-feira um cessar-fogo "urgente" no Líbano, mas advertiu que qualquer acordo deve começar com uma solução das causas do conflito. "Pensamos que um cessar-fogo é urgente", declarou Rice, em viagem a Israel, onde é esperada na segunda-feira para um encontro como primeiro-ministro Ehud Olmert e outras autoridades israelenses. "Mas é importante que haja condições para que (o cessar-fogo) seja viável", agregou. Rice também declarou aos jornalistas, a bordo do avião em que viaja, e que fez escala em Shannon, Irlanda, para reabastecimento, que estava pronta para retornar ao Oriente Médio, após a cúpula asiática da Malásia, para onde viajará no fim de semana.