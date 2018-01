Rice procura avaliar a nova situação política palestina A Secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, disse nesta quinta-feira que os EUA continuam classificando o Hamas como uma organização terrorista, mesmo com a vitória esmagadora do grupo militante nas eleições palestinas. "O povo palestina aparentemente votou pela mudança, mas nós acreditamos que suas aspirações para a paz e um convívio pacífico continuam inalterados", disse Rice que afirmou ainda que para atingir estes objetivos o Hamas terá de renunciar à violência e o terrorismo. Rice irá se encontrar em Londres, na próxima segunda-feira, com representantes da Rússia e Europa para avaliar os resultados e decidir como proceder com os esforços de pacificação.