Rice se reúne nesta quinta com Abbas e Olmert A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, se reúne nesta quinta-feira com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, em Jericó, e depois com o primeiro-ministro israelense, Ehud Olmert, em Jerusalém. Objetivo das reuniões é tentar retomar o estagnado "Mapa do Caminho", plano de paz para a crise do Oriente Médio proposta por Estados Unidos, União Européia, Rússia e ONU. Segundo o deputado e negociador palestino Saeb Erekat, Abbas pedirá a Rice que tente convencer o governo israelense a negociar o plano de paz da Arábia Saudita, de 2002. Um dos principais objetivos de Rice será consolidar o cessar-fogo proposto no sábado pelas facções palestinas da Faixa de Gaza, e aceito por Israel. A trégua, por enquanto, não vale para a Cisjordânia ocupada, onde o Exército israelense deteve na madrugada desta quinta-feira 34 ativistas palestinos, segundo fontes militares. Rice deve se reunir com Abbas em Jericó, às 12h (8h de Brasília). Em seguida, vai a Jerusalém, a 34 quilômetros de distância, para falar com Olmert e com a ministra de Relações Exteriores israelense, Tzipi Livni. Ao apresentar na segunda-feira seu plano político para negociar com Abbas a criação de um Estado palestino, Olmert disse que a iniciativa de paz saudita "contém aspectos positivos", como o reconhecimento do Estado de Israel. O primeiro-ministro israelense prometeu a retirada de grandes extensões da Cisjordânia (92%, segundo fontes parlamentares) e a remoção de dezenas de assentamentos para permitir a continuidade territorial do futuro Estado palestino.