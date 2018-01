Rice viaja ao Oriente Médio na próxima semana A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, fará na próxima semana uma nova viagem pelo Oriente Médio para tentar bloquear o plano atômico do Irã com a cooperação de países árabes, informa nesta quinta-feira o jornal "Ha´aretz". Os correspondentes do jornal israelense em Washington informaram que a visita de Rice, aparentemente, não incluirá Israel. A secretária de Estado americana deverá se reunir com líderes árabes em Riad, capital da Arábia Saudita, para debater o suposto perigo atômico do Irã. Também estarão em pauta iniciativas para retomar o processo de paz entre palestinos e israelenses. Rice disse nesta semana em Washington que "os Estados árabes moderados não querem que o Irã (muçulmano, mas não árabe) tenha muito poder na região". E acrescentou que os EUA tentarão trabalhar com os Estados moderados do Oriente Médio "a fim de bloquear as ambições atômicas do Irã". A secretária também solicitaria aos governos da Arábia Saudita, Egito e Jordânia maior pressão sobre a Autoridade Nacional Palestina (ANP), para que o governo do primeiro-ministro Ismail Haniye, do Movimento Islâmico Hamas, aceite as exigências do Quarteto de Madri. O Quarteto de Madri, formado pelos EUA, União Européia, ONU e Rússia, exige que o governo do Hamas desarme a sua milícia, reconheça a legitimidade do Estado de Israel e respeite os acordos assinados pela ANP.