Rice viaja pelo Oriente Médio em busca de apoio A secretária de Estado dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, começa nesta segunda-feira uma série de viagens pelo Oriente Médio em Buca de apoio contra o programa nuclear iraniano e o financiamento do Hamas. Rice fará sua primeira parada nesta terça-feira no Egito, e logo após na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, onde permanecerá até quinta-feira. O tour acontece após uma semana problemática para a imagem americana no Oriente Médio, devido a aparição de novas fotos de abusos na prisão iraquiana de Abu Ghraib No Cairo, Rice se reunirá com o presidente egípcio, Hosni Mubarak, um dos principais aliados árabes dos EUA, a quem pedirá ajuda para pressionar o Hamas. Os EUA querem que a organização reconheça a existência de Israel e que o grupo deponha armas. A secretária de Estado também pedirá a Mubarak que não financie mais a Autoridade Nacional Palestina (ANP) caso o Hamas não cumpra com tais exigências. Durante sua estadia no Egito, Rice também pressionará as autoridades locais para que avancem com o processo democrático interno. Rice advertiu claramente que, caso Teerã ajude a financiar o Hamas, isso agravaria seus "problemas" com a comunidade internacional. Em conferência no senado americano na semana passada, a secretária pediu ao Congresso um financiamento de US$75 milhões para ajudar o processo de democratização do Irã. O ministro de relações internacionais do Irã, Manouchehr Motaki, se reuniu nesta segunda-feira com o representante chefe da Política Exterior e Segurança da UE, Javier Solana, e outros altos funcionários em Bruxelas para retomar as negociações em relação ao seu programa nuclear.