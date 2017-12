Rice visita Líbano de surpresa A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou nesta quinta-feira ao Líbano em uma visita inesperada, durante a viagem que realiza pelo Oriente Médio, informaram fontes oficiais libanesas. Rice desembarcou no aeroporto internacional de Beirute, procedente de Riad, e deve reunir-se com o primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora. As fontes libanesas não indicaram que Rice irá se reunir com Saad al Hariri, filho do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri - assassinado em fevereiro do ano passado -, e líder do bloco parlamentar mais importante do país. A representante americana realiza uma viagem pela região, iniciada terça-feira passada no Egito, com o objetivo de obter apoio árabe às pressões dos EUA sobre o movimento palestino Hamas, vencedor das eleições de janeiro, e sobre o programa nuclear do Irã.