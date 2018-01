Ricinina é encontrada em escritório de senador republicano Um pó branco foi encontrado na caixa de correspondências no escritório do líder da bancada majoritária do Senado dos EUA, o republicano Bill Frist, no prédio de escritórios Dirksen, de acordo com a polícia da capital norte-americana. A substância foi identificada como sendo ricinina. O próprio senador, que é cirurgião do estado de Tennessee, afirmou que os sintomas de uma eventual contaminação surgem em oito horas. A ricinina é um alcalóide tóxico derivado do óleo de rícino. Dois dos três testes realizados na caixa de correspondências foram positivos para ricinina, mas um terceiro deu negativo. Um quarto exame, mas definitivo, está sendo realizado e seus resultados deverão ser divulgados ainda hoje. O edifício e outros dois prédios com gabinetes de senadores foram fechados para buscas, mas as sessões no Senado deverão ocorrer normalmente hoje. Dezesseis pessoas que estavam no andar onde foi encontrado o pó passaram por um processo de descontaminação e a polícia entrou em contato com outras duas pessoas que estiveram no local para passá-las pelo procedimento. Dólar O dólar foi pressionado por vendas ante outras moedas fortes, nas transações fechadas no mercado de Londres, afetado pela descoberta dos sinais de ricinina no escritórios do líder republicano. A descoberta do pó branco gerou preocupações sobre ações terroristas em solo norte-americano. "A notícia deve manter o mercado cauteloso em relação à tomada de posições em dólar", comentou um estrategista. O dólar caiu a 105,30 ienes, de 105,52 ienes nos últimos negócios de ontem, em Nova York. Mas a moeda recuperou-se levemente e valia 105,36 ienes. O euro subiu a US$ 1,2570, de US$ 1,2424 no final do dia em Nova York. Agora, a moeda única européia vale US$ 1,2546.