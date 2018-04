Rick Santorum comemora e compara Romney a Obama

No discurso da vitória feito na cidade de Saint Charles, no Missouri, Santorum destacou a preferência dos eleitores por um candidato conservador. A partir daí, passou a comparar Romney e Obama, destacando pontos convergentes entre os dois. "Para as questões sobre saúde, meio ambiente, capital, comércio e resgates de Wall Street, Romney tem a mesma posição de Obama", frisou o ex-senador da Pensilvânia. Santorum disse ainda que ele "é uma alternativa conservadora, não a Romney, mas a Obama".

Nas primárias realizadas também ontem no Estado do Colorado, o nome do vencedor ainda não era conhecido às 2h45, no horário de Brasília. Com apenas 11% das urnas apuradas, Santorum e Romney empatavam com 37% dos votos cada um. As informações são da Dow Jones.