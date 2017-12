Rio transborda e deixa cinco mil desabrigados no Peru Cerca de cinco mil pessoas ficaram desabrigadas depois que o rio Huallaga transbordou na província selvática peruana de Leoncio Prado, a mais de 400 quilômetros de Lima. O representante da Defesa Civil no departamento de Huánuco, Abraham Rivera, assinalou que a inundação, que não causou mortes ou desaparecimentos, afetou localidades conhecidas como Las Brisas, Los Laureles, Mapresa y Aucayacu. Rivera explicou que as casas dessas localidades foram inundadas e que a Defesa Civil enviou ajuda aos desabrigados. Além disso, assinalou que acontecem coordenações com o Programa Nacional de Assistência Alimentaria (Pronaa) para enviar rações de emergência à região.