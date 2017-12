Rio transborda e inunda 11 aldeias na China Onze cidades da província oriental de Fujian foram inundadas, após as fortes chuvas causarem o transbordamento de um rio e a conseqüente ruptura de um dique, segundo a agência oficial Xinhua. Segundo a agência, por enquanto não se sabe o número de mortos e de perdas materiais causados pelo desastre natural ocorrido no distrito de Changting, que acontece em plena temporada de chuvas na China. Desde o fim de maio, quando começou a temporada de fortes chuvas, 55 pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas em Fujian. As fortes chuvas causaram diversos deslizamentos de terra e enchentes e romperam parte dos trilhos da ferrovia que liga Pequim a Hong Kong. Um funcionário do quartel-general de Controle de Inundações e Auxílio contra a Seca da província se negou a dar mais detalhes sobre as perdas. De acordo com esta central, as fortes chuvas começaram nesta quinta-feira no centro e no norte de Fujian, e em duas horas tinham alcançado os 91 milímetros. Com isso, o fluxo do rio acabou rompendo 30 metros do dique situado na cidade de Hetian. Em seguida, onze povoados foram inundados e mais de 3.500 famílias foram afetadas, por isso, deve haver um alto número de vítimas. A Xinhua informa que as casas, as plantações e os meios de produção ficaram submersos, incluindo duas escolas primárias e dois institutos. Prejuízos Fujian é a província que mais sofre com as chuvas que afetam anualmente a China nessa época, com 28 mortos. No mês de maio, 96 pessoas morreram, com prejuízos no valor de US$ 1,6 bilhão. O Governo da região autônoma de Guangxi Zhuang informou na quinta-feira que 12 pessoas morreram na cidade de Wuzhou, devido a um deslizamento de terra e de pedras causado pelas chuvas. Cerca de 300 moradores foram retirados com a ajuda da Polícia local, informou Yu Yuanhui, prefeito de Wuzhou. As chuvas nesta região começaram na quarta-feira, e após mais de onze horas de temporal muitas estradas foram inundadas. O índice pluviométrico na região alcançou 250 milímetros apenas nestas onze horas. Há deslizamentos de terra em três distritos dos arredores da cidade.