Risco de ataque israelense é de 60%, diz estudo

"O progresso iraniano no enriquecimento de urânio em Fordo e a avaliação de que as sanções não vão alterar a política iraniana (para desenvolver armas nucleares) nos próximos 12 meses, quando o Irã deve atingir a 'zona de imunidade', indicam que há uma crescente probabilidade de Israel atacar duas ou três instalações-chave, como Isfahan e Natanz", afirma o relatório.

A zona de imunidade é o ponto em que uma ação militar será incapaz de provocar danos ao programa nuclear iraniano. Há divergências entre os serviços de inteligência ocidentais sobre quando seria essa data.

De acordo com a Exclusive Analysis, os israelenses perderam a esperança de que os EUA participem de uma operação contra as instalações iranianas. Mas Israel calcula que terá ajuda do presidente Barack Obama diante de uma retaliação iraniana. Esse risco é maior em setembro, por causa da proximidade das eleições nos EUA (que ocorrerão em novembro).

A consultoria prevê ainda que, caso os israelenses levem adiante a ação militar, darão um aviso com pouca antecedência aos EUA para evitar o risco de uma rejeição ou de vazamento para a imprensa americana.

Segundo o estudo, as sanções impostas por EUA e União Europeia, de acordo com a Exclusive Analysis, estão afetando o Irã, mas não devem produzir alterações significativas na posição do governo persa. "O país não tem conseguido pagar importações de alimentos para a Índia e a Ucrânia", diz o texto. "Essas dificuldades não devem provocar uma mudança de posição do Irã em seu programa nuclear."