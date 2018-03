Risco de câncer é baixo após acidente nuclear no Japão

"O risco adicional é muito pequeno e provavelmente será escondido pelo outros riscos (de câncer), como o estilo de vida das pessoas e as flutuações estatísticas", disse Richard Wakeford, da Universidade de Manchester, um dos autores do relatório. "É mais importante não começar a fumar do que ter estado em Fukushima.''''

O relatório foi divulgado pela OMS, que também pediu aos cientistas para estudar os efeitos da radiação sobre a agricultura rural na região. Em 11 de março de 2011, um terremoto seguido de tsunami provocou um desastre nuclear na usina de Fukushima. As populações da região, que fica a 240 quilômetros ao norte de Tóquio. ficaram diretamente expostas às nuvens de radiação. As informações são da Associated Press.