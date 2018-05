Risco de enchentes leva Holanda a retirar moradores

"O dique está saturado. Não sabemos se ele aguenta mais pressão", disse Plandsoen. A Holanda, país densamente povoado, com 17 milhões de habitantes, tem 25% das suas terras abaixo do nível do mar. Nos últimos dias, o país foi atingido por chuvas contínuas. As águas encheram os diques e canais de drenagem e valas de contenção não conseguem devolver água de volta para o mar.

O Ministério da Defesa afirmou que pelo menos 50 soldados estão em alerta, com botes infláveis, caminhões e ambulâncias, para o caso de uma retirada mais ampla de moradores ser necessária no norte do país. Mais cedo nesta quinta-feira, as autoridades bombearam milhões de galões de água para o Mar do Norte, o que reduziu um pouco o nível dos canais de drenagem.

As informações são da Associated Press.