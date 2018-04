Risco de subestimar o perigoso tigre

Em 1975, o secretário de Estado Henry Kissinger aconselhou o presidente Gerald Ford a não se encontrar com o escritor Alexander Solzhenitsyn, advertindo-o num memorando de que, se fizesse isso, ofenderia a União Soviética. Hoje, pontos de vista semelhantes a esse são defendidos não apenas por políticos pragmáticos, mas também por corporações multinacionais com grandes investimentos na China, além de universidades e fundações com estreitos vínculos com Pequim.

A penetração do regime comunista chinês no Ocidente ultrapassa consideravelmente a da ex-União Soviética. Na era da Guerra Fria, a União Soviética estava bloqueada por trás da Cortina de Ferro; existiam poucos vínculos entre as economias soviética e ocidental. Uma família americana média não usava produtos "made in URSS". Hoje, a China está profundamente integrada no sistema globalizado. Recentemente, uma escritora americana publicou um livro interessante narrando os detalhes de sua vida depois que se recusou a comprar produtos "made in China" e as várias dificuldades que encontrou em consequência dessa decisão.

Superficialmente, o Ocidente lucra com seu comércio com a China. Os consumidores ocidentais podem comprar grandes quantidades de produtos chineses muito baratos. Mas os valores fundamentais do Ocidente estão sendo silenciosamente solapados. Quem sabe se a bandeira dos EUA na frente da sua casa não foi fabricada pelos presos de alguma cadeia chinesa ou graças ao trabalho de crianças?

Cheguei aos EUA há um mês, achando que havia escapado do alcance de Pequim, mas me dei conta de que a sombra do governo chinês continua onipresente. Várias universidades americanas que contactei não ousam me convidar para uma conferência, pois cooperam com a China em muitos projetos.

Críticas. Se um acadêmico de Estudos Chineses criticou o Partido Comunista, será impossível para ele se dedicar a projetos de pesquisa com o Instituto Confúcio financiado pelo governo chinês, e talvez nem mesmo possa tirar um visto chinês. Por outro lado, se elogiar o Partido Comunista, não só receberá amplo financiamento para a pesquisa, como será convidado a visitar a China e até mesmo será recebido por funcionários de alto escalão. A liberdade acadêmica do Ocidente foi distorcida por mãos invisíveis.

Estou convencido de que a China é uma ameaça muito maior do que a ex-União Soviética foi um dia; infelizmente, o Ocidente carece de políticos sonhadores, como Ronald Reagan, para fazer frente à sua ameaça. O presidente Barack Obama talvez perceba o Partido Comunista Chinês como um tigre que não morde e, portanto, aguardasse ansiosamente a visita do vice-presidente Xi Jinping, na semana passada.

Será que Obama, vencedor do Prêmio Nobel da Paz, pediria abertamente à China que liberte Liu Xiaobo, também laureado com o Nobel da Paz e atualmente num cárcere, condenado pelo Partido Comunista? Por que a secretária de Estado Hillary Clinton teve a coragem de se encontrar com Aung San Suu Kyi de Mianmar, mas não se encontrou com Liu? É porque Mianmar é um país fraco enquanto a China é forte? O Partido Comunista Chinês continua sendo um tigre que morderá.

Por trabalhar com Liu Xiaobo em prol dos direitos humanos, depois que ele recebeu o Nobel da Paz, fui torturado pela polícia secreta do país e quase perdi a vida. Desde então, dezenas de advogados e escritores foram submetidos a brutais torturas; alguns contraíram pneumonia grave ao serem obrigados a permanecer diante de ventiladores com ar frio e depois a assar em um forno elétrico.

A polícia secreta me ameaçou, afirmando que tinha uma lista de 200 intelectuais anticomunistas que estava prestes a prender e enterrar vivos. No ano passado, o número de prisioneiros políticos aumentou na China, e as penas de prisão tornaram-se mais longas - e, no entanto, as vozes de protesto no Ocidente ficaram mais fracas.

A dura repressão interna e a irrestrita expansão no exterior são duas faces da mesma moeda. O partido vetou recentemente a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a Síria, pois matanças semelhantes continuam no Tibete.

Há mais de um século, os ocidentais descreviam a China como um "leão adormecido". Hoje, é o Ocidente que está dormindo. Como escritor independente e membro cristão de uma "igreja subterrânea", tenho a responsabilidade de contar a verdade: o Partido Comunista Chinês é ainda um tigre comedor de homens. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA