Rivais do Zimbábue votam a favor de nova Constituição Dois antigos rivais políticos do Zimbábue, o presidente Robert Mugabe e o primeiro-ministro Morgan Tsvangirai afirmaram que votaram "sim" no referendo que está sendo realizado neste sábado no país sobre uma nova Constituição que limite os poderes presidenciais e que é defendida por todos os principais partidos locais.