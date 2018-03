Rivais mudam plataforma externa

A campanha de John McCain descreve o candidato republicano como um guerreiro experiente, que sabe como ganhar guerras e que carrega o porrete de Teddy Roosevelt, "mesmo se ocasionalmente ele se afasta da orientação do ex-presidente e caminhe suavemente". A campanha do democrata Barack Obama o retrata como um defensor cerebral da diplomacia paciente, um antídoto para os excessos unilaterais dos anos de governo Bush, que sabe como criar parcerias sem renunciar aos interesses americanos. Você votaria em Obama ou McCain? Mas, no decorrer da campanha, ambos os candidatos criaram posições específicas nas quais o julgamento às vezes colide com oportunismo político, com contradições que não se ajustam às imagens promovidas pelas campanhas. Com a guerra do Iraque chegando lentamente a um final, um possível confronto envolvendo o Irã e seu programa nuclear surgiu como tema principal de análise sobre como os candidatos usariam a diplomacia e a ameaça da força militar contra um Estado hostil. Ambos os candidatos se mostraram mais tranqüilos em declarar que nunca permitirão que o Irã se torne um Estado com armas nucleares do que explicar como conseguiriam influir para acabar pacificamente com o programa nuclear de Teerã. E nenhum deles tratou publicamente de um problema mais difícil: o que fazer se o Irã reunir todo o combustível e componentes necessários para uma bomba, mas não chegar a fabricar uma. A declaração de Obama de que vai negociar com os líderes iranianos sem estabelecer precondições acabou expondo-o à acusações de McCain de que é ingênuo da sua parte querer legitimar o regime iraniano. Obama voltou atrás, alegando que nunca sugeriu que suas primeiras reuniões seriam a nível presidencial. Quando pressionado, insistiu que "nunca vamos tirar as opões militares da mesa" e que ele não daria às Nações Unidas um "poder de veto" sobre a decisão de atacar instalações nucleares iranianas. AÇÃO MILITAR Até o início do ano, McCain vinha dizendo que arriscar uma ação militar contra o país poderia ser melhor do que "viver com uma bomba iraniana". Nos últimos meses ele mostrou mais interesse em mudar o comportamento do Irã do que o regime. Mas a principal prescrição oferecida por McCain é de se aumentar gradativamente as sanções econômicas, que é o caminho adotado pela administração Bush. Enquanto McCain parece pensar na possibilidade de que, um dia, poderia se confiar no Irã para produzir seu próprio combustível nuclear, Obama pensa o contrário. "Não acho que o Irã deve enriquecer urânio ou manter centrífugas", disse Obama em mensagem por e-mail passada por assessores. Depois de prometer fazer o que for preciso para vencer no Iraque, McCain tem se mostrado relutante quanto ao Afeganistão, incluindo os ataques na fronteira com o Paquistão. O republicano critica a proposta de Obama, que prega uma ação militar dentro do Paquistão - segundo McCain, seu rival não avalia como os paquistaneses reagiriam ao descobrir que o seu aliado estava invadindo parte do seu território. Essa era a posição de Bush até julho, quando expediu ordens secretas para as forças dos EUA realizarem incursões através da fronteira paquistanesa, para impedir os insurgentes de criar ali um refúgio seguro. O problema mais difícil é se os EUA devem entrar no Paquistão para perseguir o Taleban e outros grupos militantes que usam a área para organizar ataques contra forças americanas no Afeganistão, ou lançar ataques contra o governo paquistanês. Sobre essa questão, as declarações de Obama têm sido ambíguas e sua campanha recusou-se a esclarecê-las. Ambos os candidatos concordam que a meta é manter os EUA o país mais poderoso do mundo. McCain prioriza o poder forte, embora seus assessores digam que na questão do aquecimento global, entre outras, ele parece muito mais flexível do que Bush. Obama por seu lado, enfatiza a idéia do poder brando - a capacidade de os EUA liderarem pelo exemplo moral e ações não militares e, se for eleito, o seu desafio será convencer o mundo de que um jovem senador ainda não testado também tem muita determinação.