Rivais negociam partilha de poder no Zimbábue O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e o líder de oposição Morgan Tsvangirai assinaram hoje um acordo que abre formalmente as negociações para um acordo de partilha de poder. O documento, assinado no primeiro encontro entre Mugabe e Tsvangirai em uma década, estabelece os termos de uma negociação de partilha de poder com o objetivo de encerrar a grave crise política que se instalou nos últimos meses no país africano. Mugabe e Tsvangirai assinaram o acordo na presença do presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, que intermedeia os contatos entre os dois, durante uma cerimônia realizada hoje em Harare, a capital zimbabuana. Mbeki faz a mediação entre as partes desde 10 de julho. Ele vinha afirmando que as negociações resultariam em alguma espécie de coalizão de governo. O acordo assinado hoje em Harare vem à tona depois de um período de três meses de turbulência política durante o qual mais de 120 pessoas morreram e milhares ficaram feridas.