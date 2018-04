Rivais quenianos moderam tom e acordo parece mais próximo Os partidos políticos do Quênia moderaram suas posições nas negociações sobre a disputada reeleição do presidente Mwai Kibaki e parecem prestes a fechar um acordo de compartilhamento de poder que poderá pôr fim à sangrenta crise política. O líder da oposição, Raila Odinga, acusou Kibaki de manipular as eleições de 27 de dezembro, o que desencadeou distúrbios e ataques étnicos que mataram mais de 1.000 pessoas e destruíram a imagem do país de nação pacífica, propícia a investimentos e turismo. O ex-chefe das Nações Unidas Kofi Annan, que lidera conversações para encerrar o conflito, parece ter feito progresso significativo na sexta-feira. "Aparentemente, houve um novo espírito de camaradagem entre os negociadores...dando esperança aos quenianos e ao mundo de que a solução está à vista", disse em editorial o principal jornal do Quênia Daily Nation. "Essa boa vontade deve ser explorada ao máximo." Citando fontes envolvidas nas negociações, a mídia local disse que ambos os partidos fizeram concessões, abrindo caminho para o compartilhamento do poder. Quando as negociações forem retomadas, na segunda-feira, delegados debaterão como isso pode funcionar ao longo de um período de dois ou três anos, disse o jornal. Segundo o diário, uma comissão de justiça e reconciliação também será criada para curar as feridas causadas pela violência. Propostas para uma recontagem dos votos ou uma nova eleição foram descartadas por causa de temores com segurança e do número elevado de eleitores que foram deslocados de suas casas pela violência. Os mediadores de Annan devem se pronunciar em uma sessão parlamentar especial na terça-feira para informar os congressistas sobre os desdobramentos das negociações. A imprensa local afirmou que o Movimento Democrático Laranja, de Odinga, já não pressiona pela renúncia de Kibaki, enquanto o partido do presidente deixou de lado sua demanda de que a oposição deve levar suas queixas à justiça. (Reportagem adicional de Andrew Cawthorne)