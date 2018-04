Rival de líder taleban no Paquistão é morto em emboscada

Um líder tribal que se opunha a Baitullah Mehsud, chefe do Taleban no Paquistão, foi morto nesta terça-feira, antes de uma operação militar que invadiria a base de Mehsud, no noroeste do país. Qari Zainuddin, de 26 anos, que fazia cada vez mais críticas ao uso de bombardeios suicidas sobre alvos civis, foi morto em seu escritório, na cidade de Dera Ismail Khan.

"De acordo com os relatos preliminares, o comandante tribal estava dormindo em seu escritório após as preces da manhã quando um de seus cúmplices abriu fogo contra ele", disse o delegado da polícia local. Zainuddin foi declarado morto quando chegou ao hospital. Outro de seus auxiliares também foi ferido.

Funcionários da polícia e do serviço de inteligência identificaram o atirador como Gulbudin Mehsud. Não foi informado o motivo para o assassinato.

Ataque dos EUA

Mais cedo, pelo menos seis supostos insurgentes morreram em um ataque com mísseis perpetrado por um avião não-tripulado americano na região tribal do Waziristão do Sul, fronteiriça com o Afeganistão, informou uma fonte oficial.

Três mísseis atingiram uma residência na em Ladha, considerada um reduto do líder dos taleban paquistaneses, Baitullah Mehsud, na demarcação do Waziristão do Sul, segundo a fonte, citada pela emissora de TV "Dawn".

Os ataques de aviões não tripulados dos EUA são frequentes nas áreas tribais paquistaneses, especialmente no Waziristão, considerado refúgio de membros da rede terrorista Al Qaeda e onde o

Exército paquistanês está ultimando os preparativos de uma grande ofensiva.