Rival do líder taleban no Paquistão é assassinado Um líder tribal que se opunha a Baitullah Mehsud, chefe do Taleban no Paquistão, foi morto nesta terça-feira, antes de uma operação militar que invadiria a base de Mehsud, no noroeste do país. Qari Zainuddin, de 26 anos, que fazia cada vez mais críticas ao uso de bombardeios suicidas sobre alvos civis, foi morto em seu escritório, na cidade de Dera Ismail Khan.