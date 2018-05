Robert Gates aprova prisão de criador do WikiLeaks O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert Gates, elogiou hoje o fato de o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, estar preso na Grã-Bretanha. "Eu não havia ouvido isso, mas me parece uma boa notícia", disse Gates a jornalistas, enquanto visitava uma base dos EUA no Afeganistão. O criador do WikiLeaks, de 39 anos, se entregou hoje em uma delegacia londrina.